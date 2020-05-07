يطرح أحمد الشقيري حلقتين متتاليتين ابتداءا من يوم غد الجمعة ويوم السبت ضمن برنامج ” إحسان من المستقبل ” .

والذي يلقي نظرة على المستقبل في مجالات الصناعة والزراعة والتطور التكنولوجي بصورة عامة .

حيث يناقش سلسلة من التساؤلات على سبيل المثال إذا كانت الروبوتات ستحل مكان الإنسان بصورة تامة أم سيظل للإنسان بعض المهام التي ينجزها .

وأيضا هل تمثل التكنولوجيا خطرا على مستقبلنا أم أنها فرصة لتحسين حياة البشر .

كما يتطرق البرنامج إلى النهضة الكبيرة التي يعيشها مجال الطاقة في الوقت الحالي وكيفية انعكاسه على السنوات القليلة المقبلة .

يذكر أن برنامج إحسان من المستقبل سوف يعرض على قناة MBC 1 في الساعة 6 مساءا بتوقيت السعودية .