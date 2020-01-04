موقع خامنئي ينشر صورة للحسين محتضنا قاسم سليماني!

أثارت صورة نشرها موقع المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، بعد مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة نشرها موقع خامنئي بتعليق مقتضب من بيان المرشد الأعلى بإيران بأعقاب إعلان مقتل سليماني، وجاء فيه: “ها قد حلّق لواء الإسلام العظيم وشامخ القامة إلى السماوات. لقد عانقت ليلة أمس أرواح الشهداء الطيّبة روح قاسم سليماني الطاهرة. إنّ سنوات من الجهاد الخالص والشّجاع في ساحات مقارعة شياطين وأشرار العالم، وأعوام من تمنّي الشّهادة في سبيل الله بلّغت أخيراً سليماني العزيز هذه المنزلة الرّفيعة إذ سُفكت دماؤه الطاهرة على يد أشقى أفراد البشر على وجه الأرض. إنّني أتقدّم بأسمى آيات التبريك لصاحب العصر والزّمان بقية الله الأعظم (أرواحنا فداه) ولروحه الطاهرة وأعزّي الشّعب الإيراني.. ~من بيان الإمام الخامنئي عقب استشهاد اللواء قاسم سليماني ٢٠٢٠/١/٣”.

واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الصورة تظهر “احتضان الإمام الحسين بن علي لقاسم سليماني” بعد مقتله.