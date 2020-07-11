فوجئ الأطباء في احدى مستشفيات فييتنام بخروج طفل من بطن أمه ممسكا فى يده وسيلة منع الحمل “لولب”، التى استخدمتها والدته منذ عامين كمحاولة لمنع الحمل.

وفي التفاصيل، فإن والدة الطفل البالغة من العمر 34 عامًا ، لديها طفلان آخران وكانت تحاول منع الحمل غير ان الامور سارت بشكل مختلف.

وقالت طبيبة النساء تران فيت فونج ، التي التقطت الصور ، أن الرضيع واللولب خرجا في نفس الوقت وأن المولود التقط الجهاز داخل الرحم بعد فترة وجيزة وكأنه لعبة.

وتابعت الطبيبة انها اعتقدت أن حمل الجهاز مثير للاهتمام ، لذلك التقطت صورة لكنها لم تظن قط أنها ستلقى الكثير من الاهتمام، إن اللولب ربما فشل في منع الحمل إذا كان قد انتقل من مكانه الأصلي.