سخر الصحفي اللبناني موفق حرب من الازمة الحكومية التي تعيشها بلاده باقتراح ان يتم تعيين ممثلة الافلام الاباحية المعتزلة ميا خليفة وزيرة للسياحة.

وقال موفق حرب في تغريدة له على حسابه على تويتر: “حكومة اخصائيين تقتضي ان تكون ميا خليفة وزيرة سياحة” مع هاشتاغ “لبنان منكوب”.

حكومة اخصائيين تقتضي ان تكون ميا خليفة وزيرة سياحة #لبنان_منكوب — mouafac harb (@mouafac) November 8, 2020

والطريف ان عدد من الحسابات قاموا على اثر هذه التغريدة بكتابة تغريدات مماثلة مطالبينها بقبول الوزارة مثل التغريدات التالية:

@miakhalifa

Me and @baladi3alousoul want you to be the next minister of tourism in lebanon love you — Eli.D (@Elidaccache946) November 8, 2020

@miakhalifa ready for that position ? — Karim Traboulsi (@TraboulsiKarim) November 8, 2020

لما لا؟ و بكل تأكيد افضل بكثير من مافيا الطبقة الحاكمة .. — Ziad asaad (@Zasaad7Z) November 8, 2020

يذكر ان ميا خليفة ممثلة إباحية أمريكية سابقة وناشطة في مواقع وسائل التواصل الإجتماعي وُلدت في لبنان، وكانت تسكن فيها وانتشر اسمها بشكل كبير بعد ظهورها بالحجاب في احد افلامها.