سخر الصحفي اللبناني موفق حرب من الازمة الحكومية التي تعيشها بلاده باقتراح ان يتم تعيين ممثلة الافلام الاباحية المعتزلة ميا خليفة وزيرة للسياحة.
وقال موفق حرب في تغريدة له على حسابه على تويتر: “حكومة اخصائيين تقتضي ان تكون ميا خليفة وزيرة سياحة” مع هاشتاغ “لبنان منكوب”.
والطريف ان عدد من الحسابات قاموا على اثر هذه التغريدة بكتابة تغريدات مماثلة مطالبينها بقبول الوزارة مثل التغريدات التالية:
يذكر ان ميا خليفة ممثلة إباحية أمريكية سابقة وناشطة في مواقع وسائل التواصل الإجتماعي وُلدت في لبنان، وكانت تسكن فيها وانتشر اسمها بشكل كبير بعد ظهورها بالحجاب في احد افلامها.