كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن الاعلان الترويجي موسم الرياض الترفيهي الذي سينطلق يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري..

وأظهر الفيديو مشاركة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، قبيل مشاركتهم الفعلية في مباراة كرة قدم استعراضية غير مسبوقة ستشهدها العاصمة السعودية الرياض.

كما ظهر، في الفيديو، أجواء الثلوج، والتي تعد حدثا غريبا على العاصمة السعودية الرياض القابعة في وسط الصحراء، حيث درجات الحرارة المرتفعة وفصل الصيف الطويل والجاف.

وكان تركي آل الشيخ، كشف عن فعاليات “موسم الرياض 2″، والتطورات الجديدة، التي تم تدشينها لاستيعاب جمهور أكبر.

ونشر آل الشيخ، تغريدة بحسابه على “تويتر”، تضمنت بوسترا إعلانيا بعنوان “أرقام موسم الرياض 2″، وكان أبرز ما فيه “إقامة 70 حفلا غنائيا عربيا، إضافة إلى 6 حفلات عالمية، مع إقامة مباراة مصارعة حرة ومباراة عالمية”.