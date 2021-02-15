أعلنت دوقة ساسكس ” ميغان ماركل ” زوجة الأمير هاري في صورة لها بالأبيض والأسود عن حملها بطفلها الثاني ليكون الشقيق الأصغر ل ” آرشي هاريسون ” الذي سيبلغ من العمر عامين في 6 مايو المقبل .

وظهرت ميغان ماركل في الصورة التي تم التقاطها عن بُعد بواسطة المصور ” ميسان هاريمان ” برفقة الأمير هاري خلال تواجدهما في أحد الحدائق ويجلسان تحت شجرة وهي مستلقية على ساق زوجها وتحتضن بطنها الصغير الذي بدا ظاهرا وبارزا إلى حد ما .

كما أعلن المتحدث بإسمهما في تصريح لصحيفة ” بيبول ” عن انتظار الأمير هاري وميغان ماركل لمولودهما الثاني قائلا : ” نستطيع أن نؤكد أن آرتشي سيكون أخا أكبر .. الدوق والدوقة تغمرهما السعادة بعد أن علما أنهما ينتظران طفلهما الثاني ” .

ويتزامن إعلان الثنائي عن هذا الخبر الذي جاء يوم أمس في 14 من فبراير مع عيد الحب وهو نفس اليوم أيضا الذي أعلنت فيه الراحلة الأميرة ديانا رسميًا عن انتظارها لطفلها الثاني هاري في 14 فبراير 1984 .