نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” للفنانة المصرية ” فادية عبد الغني ” من أحدث ظهور لها خلال استضافتها مع الإعلامي ” رامي رضوان ” في برنامجه مساء dmc .

وانتقدت مي العيدان إطلالة فادية عبد الغني فكتبت في تعليق ساخر لها على الصورة قائلة : ” أموت واعرف هذا الستايل إسمه إيه ” .

وبسبب هذا التعليق تعرضت مي العيدان إلى هجوم من بعض المتابعين الذين أشاروا إلى أن حديثها يعتبر تنمرا وسخرية من ممثلة قديرة بحجم فادية عبد الغني .

فيما ذكّرها الكثيرون بسخريتها من الفنان المصري القدير أحمد بدير من قبل وخلافها معه الذي وصل بينهما إلى المحاكم .

فجاءت التعليقات مثل : ” ترى يشبه ستايلك مي ” و ” اسمه تنمر .. شو أخبار ستايلك إنتِ ” و ” مالك هالأيام نازلة تنمر ع الفنانين المصريين عشان تنشهري .. اتق الله أختي مو مستاهلة ” .