شنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” هجوما لاذعا على الفنان السوري ” عبد المنعم عمايري ” على خلفية ظهوره مؤخرا في أحد مشاهده بمسلسل ” قيد مجهول ” وهو جالسا على المرحاض داخل الحمام .

وأعادت مي العيدان نشر صورة لعبد المنعم عمايري في هذا المشهد عبر حسابها على موقع إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها منتقدة ظهوره بهذا الشكل : ” الفنان السوري عبدالمنعم العمايري مطلع عورته في مسلسل قيد مجهول ولما الناس هاجمته وانتقدته قال عنهم إنهم بقر وإنه مثل الأعمال العالمية ” .

وتابعت : ” ابي أعرف ما تاخذون من الأجانب إلا القشور والسلبيات لكن إنكم تاخذون منهم الأشياء الإيجابية لا طبعا .. نفسي أعرف قبل ما تقدم هالمشهد اللي ماله أي قيمة درامية بالعمل هل راجعت مشاعر أولادك وهو يرون منظرك بهالطريقة ” .

وأضافت العيدان : ” اليوم أظهرت خلفيتك فياترى هل العمل القادم سوف نراك عاريا تماما .. واضح إنك تقدم رسالة ولكن رسالة مبتذلة ” .