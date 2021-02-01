نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أعلنت من خلاله عن قرارها بتحسين أسلوبها في الانتقاد والعمل على إصلاح النفس .

فكتبت قائلة : ” من مبدأ إصلاح النفس سوف أبدأ مرحلة جديدة وصفحة جديدة من حياتي أكثر هدوءًا وأقل صخباً مستمدة من مبدأ القرآن الكريم من أية آل عمران عندما قال الله في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بِسْم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم ” .

وتابعت مي العيدان : ” فالله طالب من الإنسان برقّة القلب وسعة الصدر وطيب القول مع استمراري بالنقد فهو علم يدرّس في الجامعات والمعاهد المسرحية وكليات الإعلام وهو دراستي وليس كما يدعي الآخرون الجهلاء بأنه تنمّر .. مع العلم أن ليس هناك قانون بالكويت إسمه قانون تنمّر فقط قانون الجزاء يجرّم السبّ والقذف وغير ذلك يعتبر حرية رأي ” .

وأضافت : ” فحرية النقد كفلها الدستور الكويتي قبل قانون الجزاء ولكن هو كنوع من الرغبة بالتغيير والإصلاح .. فاليوم أنا بعد شهرين سوف أكمل 44 عاماً ومن المؤكد لن أعيش 44 عاماً أخرى .. لذلك قررت أن أكون أفضل من أجلي ومن أجل مرضاة ربي وسأحاول توثيق علاقتي به أكثر ” .

واستكملت العيدان : ” كما سأحاول تبنّي طفل أو طفلة من الكويت بعدما فشلت في تبني الطفلة السورية وسأسامح الجميع وأتمنى أن يسامحني الجميع .. ونقطة ومن أول السطر أبدأ حياة جديدة ” .