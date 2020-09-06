أعادت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” نشر مقطع فيديو للفاشينيستا ” سارة الكندري ” والتي ظهرت به في أحد صالونات التجميل .

حيث كشفت سارة الكندري في مقطع الفيديو عن تواجدها في صالون التجميل لرسم حاجبيها .. كما ظهرت بدون مكياج نهائيا وبدت بشرتها متعبة ومليئة بالبقع الداكنة وبهالات سوداء بارزة حول العينين .

الأمر الذي علقت عليه مي العيدان ووصفته بالصادم خاصة وأن سارة تظهر دائما بمكياج كثيف في كل المناسبات فكتبت في تعليقها قائلة : ” سارة الكندري من غير مكياج .. صدمة ” .

وتفاعل المتابعون على مقطع الفيديو البعض منهم عبر عن صدمته نظرا للتغير الكبير في شكل سارة الكندري وملامحها وهي بدون مكياج .. والبعض الآخر دافع عنها منتقدا مي العيدان ومتهما إياها بقصدها إهانة الفنانات وإثارة الجدل .