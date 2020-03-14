مي العيدان تهاجم أحمد إبراهيم : ” السفيه يشتم الباشا “

أعادت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” نشر الصورة التي نشرها الموزع الموسيقى ” أحمد إبراهيم ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تجمعه بالفنانة ” أنغام ” .
وهاجمت مي العيدان في تعليقها على الصورة أحمد إبراهيم فكتبت قائلة : ” أحمد إبراهيم يصالح أنغام بصورة وكاتب لها حقك عليا .. أهم شئ إن معتبر المتابعين أخلاقهم إنهم كلاب .. يالله عموما السفيه يشتم الباشا ” .
حيث كان أحمد إبراهيم قد كتب في تعليقه على صورته مع أنغام : ” حقك عليا أنا يا ست الستات .. تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب سيبك منهم ” .
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احمد ابراهيم يصالح انغام بصوره وكاتب لها حقك عليا . . اهم شي ان معتبر المتابعين اخلاقهم انهم كلاب . . يالله عموما السفيه يشتم الباشا 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم