مي العيدان تهاجم أحمد إبراهيم : ” السفيه يشتم الباشا “

أعادت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” نشر الصورة التي نشرها الموزع الموسيقى ” أحمد إبراهيم ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تجمعه بالفنانة ” أنغام ” .

وهاجمت مي العيدان في تعليقها على الصورة أحمد إبراهيم فكتبت قائلة : ” أحمد إبراهيم يصالح أنغام بصورة وكاتب لها حقك عليا .. أهم شئ إن معتبر المتابعين أخلاقهم إنهم كلاب .. يالله عموما السفيه يشتم الباشا ” .

حيث كان أحمد إبراهيم قد كتب في تعليقه على صورته مع أنغام : ” حقك عليا أنا يا ست الستات .. تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب سيبك منهم ” .