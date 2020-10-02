هاجمت ال​إعلام​ية ​الكويت​ية ​مي العيدان​، رغد ​صدام حسين​، الإبنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بعد تعزيتها للشعب الكويتي، بوفاة أمير الكويت ​الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح​.

وكتبت رغد في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “نحن ​رغد صدام حسين​ نقدم التعازي الى شعب الكويت.. انا لله وانا اليه راجعون..”، لترد عليها العيدان قائلة: “وأنا أقولك الشعب الكويتي ما يبي شي من رقعة وجهج”.

وأضافت: “فارقينا لابوج لابو اللي خلفج خلينا بحزنا مانبي منج شي، الشعب العراقي كله نقبل منه العزاء إلا أنتي و أهلج”.

يُذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي لُقّب بـ”أمير الإنسانية”، توفي يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز الـ91 عاماً، بعد صراع مع المرض.





