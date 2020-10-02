هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، رغد صدام حسين، الإبنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بعد تعزيتها للشعب الكويتي، بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وكتبت رغد في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “نحن رغد صدام حسين نقدم التعازي الى شعب الكويت.. انا لله وانا اليه راجعون..”، لترد عليها العيدان قائلة: “وأنا أقولك الشعب الكويتي ما يبي شي من رقعة وجهج”.
وأضافت: “فارقينا لابوج لابو اللي خلفج خلينا بحزنا مانبي منج شي، الشعب العراقي كله نقبل منه العزاء إلا أنتي و أهلج”.
يُذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي لُقّب بـ”أمير الإنسانية”، توفي يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز الـ91 عاماً، بعد صراع مع المرض.
هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، رغد صدام حسين، الإبنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بعد تعزيتها للشعب الكويتي، بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.