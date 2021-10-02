نشرت الإعلامية ” مي حلمي ” منشورا لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام أثارت من خلاله تساؤلات المتابعين حول المقصود منه وإلى من توجه رسالتها .

فكتبت مي حلمي في منشورها : ” إلى كل أعدائي ، لماذا أنتم خائفون ؟ .. لا أطهي لكم أكلة جديدة في مطبخي لا تظنون ذلك .. فأنا الآن منشغلة بطبخة أخرى ، أبني أدوارًا من الكيك الأبيض يتزينه من الأعلى بدلة سوداء وفستان أبيض ” .

وتابعت : ” فعندما أقول تسامح تسامح فإذا تسامحت ليس ضعفًا ، فاقتنعت تمامًا أني قادرة على رد الأذى أضعاف مضاعفة .. وعنما نكون قادرون ننظر للأمور بزاوية أخرى أقل مما كنا نراها من قبل ” .

وأضافت : ” فالقدرة تعطينا العفو وليس المسامحة ، العفو عن رد الأذى بالأذى .. تذكروا وإذا نحن تسامحنا هناك من لا ينام ولا يسهو .. فاستعدوا هناك من لا ينسى ، بفكركم بس أنا مش ناسية ” .

ورأى بعض البمتابعون أن مي حلمي تشير بهذا المنشور إلى عودتها لتقديم برنامجها الحكم اليوم السبت على قناة الحدث اليوم بعد فترة من إيقافها .. والبعض الآخر تحدث عن أنها تقصد به بدء العد التنازلي للإعلان عن موعد حفل زفافها والكشف عن هوية عريسها .