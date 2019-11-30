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نائب يعرض الزواج من حبيبته ويفاجئها بخاتم الزواج داخل جلسة البرلمان

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نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية تفاصيل قيام أحد النواب في البرلمان الإيطالي يدعى ” فلافيو دي مورو ” البالغ من العمر 33 عاما بمفاجأة حبيبته ” إليسا دي ليو ” بعرض الزواج عليها داخل جلسة البرلمان التي كان يعقدها مجلس النواب في العاصمة الإيطالية روما .

حيث قال ” فلافيو دي مورو ” أثناء إلقائه لكلمته في المجلس : ” لا يشبه هذا أي يوم آخر بالنسبة لي .. إنه يوم مختلف إنه يوم بطابع خاص ” .

ثم يقوم بإخراج خاتم الزواج من أسفل مقعده ويرفعه ناحية الجهة التي تقف فيها حبيبته إليسا دي ليو ويقول : ” أنا أخاطب غرفة المشاهدة لأقول : إليسا هل تقبلين بالزواج بي ؟ ” .

لترد عليه إليسا التي كانت تجلس في رواق المشاهدة في الأعلى بالموافقة وقالت : ” حين يكون هناك حب فإن الحب يوحد المحبين ” .

ووسط التصفيق والتهنئة من جانب النواب في المجلس .. اعترض رئيس المجلس ” روبرتو فيكو ” إذ قال له : ” أيها النائب .. أنا أفهمك .. ولكنه من غير الملائم أن تقاطع عمل المجلس من أجل هذا الغرض ” .

وأشار النائب إلى السبب الذي دفعه لاختيار قبة البرلمان تحديدا كمكان لعرض الزواج على حبيبته به بأن هذا المكان له مغزى مهم قائلا : ” لأنها قريبة مني بشكل شخصي .. وعلى الصعيد السياسي أيضا وكانت إلى جواري على مدى حياتي المهنية السياسية ” .

 

 

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