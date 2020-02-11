ناشطة سعودية تتحدث عن إنشاء ” بارات ” في مكة والمدينة : ” إحنا أحرار “

نشرت ناشطة سعودية تدعى ” شما سلطان ” مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق ” سناب شات ” أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي .

حيث تحدثت شما سلطان عن إنشاء ” بارات ” في مكة المكرمة والمدينة المنورة مؤكدة على أن المملكة العربية السعودية حرة فيما تقوم به حتى إذا وصل الأمر إلى ذلك وإنه لا يحق لأحد التدخل في شئونها .

فقالت : ” شئون الدولة من الداخل إحنا أحرار إن شالله الدولة تفتح بارات في مكة برة الحرم برة المسجد ما حدا له دخل فينا .. إنتم لكم فقط بيت الله المسجد فقط .. تيجون تأدون فرائضكم وتطلعون بس ” .

وتابعت : ” ما لكم شغل فينا بلدنا دي ما حدا يتدخل فيها .. إنتو مفكرين أن آل سعود رسل عشان تفرضوا علينا الدين مالكم شغل ” .