نشرت الناشطة السعودية ” شهد القفاري ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” تتحدث فيه عن النساء وتحرضهم على ترك أزواجهم وأهلهم .

حيث قالت في مقطع الفيديو : ” إذا زوجك حبيب قلبك قالك عشا اليوم ما في اتركيه إنتي أولا .. ولو قالك أبوك حطي كوسة عالكبسة وإنتي ما تحبين الكوسة وما قدر اهتماماتك بالخضروات اتركيه وهجي على كندا ” .

وتابعت شهد القفاري قائلة : ” أنا أعيش وحدي وبحريتي .. أعيش وأسك على روحي الباب .. ولو صارلك شي روح اتعالج ترى الدكاترة اليوم ببلاش ” .

الأمر الذي أثار الجدل واستياء الكثير من المتابعين خاصة على موقع التغريدات ” تويتر ” حيث شن المغردون هجوما شديدا عليها وانطلق هاشتاج ” شهد القفاري أخرسي ” الذي تصدر التريند اليوم .