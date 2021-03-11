شهد أحد البرامج الرياضية المذاعة على قناة ” ESPN Colombia ” موقفا صعبا تعرض له أحد الضيوف وهو الصحفي ” كارلوس أوردوز ” وسبب صدمة لكل من كانوا بالاستوديو .

ووفقا لما ظهر في مقطع فيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير فإنه خلال حديث المذيع الإسباني ” خافيير فيليز ” على الهواء بالبرنامج وقع جزء كبير من الديكور على كارلوس أوردوز مما جعله يصطدم بالطاولة التي يجلس عليها بشكل قوي .

وهو الأمر الذي جعل مذيع البرنامج يتوقف للحظات عن الكلام وسط حالة من الذهول مما حدث .. ثم استعاد تركيزه ونظر إلى الكاميرا معلنا الخروج في فاصل إعلاني .

وبحسب بعض المواقع الإخبارية فإن الصحفي كارلوس أوردوز بخير ولم يتعرض لأذى بعد هذا الحادث .

Last night on the set of ESPN Colombia… luckily, journalist Carlos Orduz is fine. pic.twitter.com/xyPQFd2ue3 — Elizabeth Machuca (@elixam) March 10, 2021