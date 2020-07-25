أجرى ” طارق محمد رشدي ” نجل الفنان المصري الراحل ” محمد رشدي ” حوارا لبرنامج ” الستات مايعرفوش يكدبوا ” مع الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة .

وخلال اللقاء كشف طارق رشدي عن قصة إعجاب والده الراحل بمفيدة شيحة من يداية ظهورها في التليفزيون منذ 20 عاما ورغبته في الزواج منها .

وروى موقفا حدث بين والده ووالدته أثناء مشاهدتهم لبرنامج لمفيدة شيحة كان يعرض إسبوعيا فقال : ” في مرة من المرات قالها بقولك إيه يا أم طارق هو كفاية عليكي اللي فات ده .. أنا لازم اتجوز مفيدة ” .

وتابع : ” أنا هروح التلفزيون أشوف مفيدة دي فين عشان أنا عايز اتجوزها .. دي قمراية التليفزيون بتاعنا اتغير ” .

وفي تعليق مفيدة شيحة على ذلك أشارت إلى إنها كانت تحب الفنان الراحل محمد رشدي بشكل كبير فقالت : ” الحب بيني وبينه مش طبيعي بحبه بجد وعمري ما قابلته .. أنا لما بسمع صوت محمد رشدي جسمي بيقشعر وبفتكر أبويا وذكريات حلوة ” .