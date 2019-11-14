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نجيب ساويرس يثير الجدل بتصريحاته عن ” الحجاب ” .. والمتابعين : ” خليك في المهرجانات “

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خرج رجل الأعمال المصري ” نجيب ساويرس ” بتصريحات له خلال مقابلة صحفية لموقع ” أربين بيزنس ” حول الحجاب والتي أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي .

حيث قال نجيب ساويرس :” المرأة جميلة .. إذا كان الله لا يريد أن تكون النساء جميلات لخلقهن محجبات ” .

وتابغ : ” الله جميل ويحب الجمال .. الله يعلم ما يفعله .. ومن نحن لنناقش ما يريده الله ” .

وهو الأمر الذي أثار الانتقادات حوله فلاقى العديد من التعليقات التي طالبته بالاهتماه بعمله ومشاريعه الاقتصادية والإبتعاد عن تناول الأمور الدينية .

ومن بين المنتقدين لتلك التصريحات جاء لاعب المنتخب المصر السابق لكرة القدم ” أحمد حسن ” الذي كتب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” : ” أستاذ نجيب أتمنى إنك تخليك في البيزنس والمهرجانات بتاعتك أفضل .. محدش طلب منك فتوى ما هو ربنا لو عايزنا نلبس هدوم كان خلقنا بهدوم ” .

في حين دافع عنه البعض بأن حرية الرأي مكفولة ويحق لأي إنسان إبداء رأيه في أي موضوع .

 

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