تبرأت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي من تصريحات وزير الاعلامي اللبناني جورج قرداحي والتي تحدث فيها عن مقاومة الحوثيين لما وصفه بالعدوان السعودي الاماراتي على اليمن.

فقد اصدر المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بياناً جاء فيه: ” ان دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ، يعلن تمسك لبنان بروابط الاخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة .مجتمعة

وتابع البيان “اما بخصوص كلام وزير الاعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله ، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة اسابيع ، فهو كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة اطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب وتحديداً الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.ان رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون اي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى .فاقتضى التوضيح”

وكان جورج قرداحي قد اعتبر، خلال استضافته في برنامج “برلمان شعب”، أن جماعة الحوثيين في اليمن، تنظيم مسلح يدافع عن أرضه وليس تنظيم إرهابي، وقال إن هذه الحرب اليمنية “عبثية يجب أن تتوقف .”.

تحية لـ #جورج_قرداحي على هذا الموقف الرائع من العدوان على اليمن. موقف شجاع. pic.twitter.com/Hz84leX9k0 — عباس محمد الزين (@AbbasAlzein) October 26, 2021

واكد جورج قرداحي ان الحوثيين يدافعون عن انفسهم ثم تساءل “هم يعتدون على احد؟” وبعد ان سأله شعيب علن المسيرات التي يقوم الحوثيين بارسالها للاعتداء على السعودية اجابه “بس انت عم تشوف كمان الاضرار التي تلحق بهم كشعب يقصفون في منازلهم وفي بيوتهم وفي قراهم وفي ساحاتهم وفي جنازاتهم وفي افراحهم يقصفون بالطائرات كمان حان الوقت لهذه الحرب العبثية ان تتوقف”.