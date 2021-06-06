أعلن الإعلامي العراقي ” نزار الفارس ” عن عودة موسم جديد من برنامجه ” مع الفارس ” ليتراجع بذلك عن قرار اعتزال تقديم البرامج نهائيا الذي كان قد كشف عنه منذ فترة .

حيث نشر نزار الفارس مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام ظهر فيه مع الفنانة اليمنية ” أروي ” وهما يحمسان الجمهور لانتظار حلقتها في برنامج مع الفارس .

وكتب نزار الفارس في تعليقه على الفيديو : ” قريبا موسم جديد مع الفارس .. ضيفتي النجمة الجميلة أروى فعلاً ماشفت أجمل منها في كل شيء راقية جدا وحلقة نار .. تابعونا ” .

يذكر أن الإعلامي نزار الفارس كان قد أعلن عن اعتزاله الإعلام في وقت سابق بعد تلقيه لرسائل تهديد وأشار إلى أنه يتعرض إلى ضغوطات كبيرة دفعته إلى إتخاذ هذا القرار .