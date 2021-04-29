أعلن المذيع العراقي ” نزار الفارس ” عن مقاضاته للمطرب الشعبي المصري ” سعد الصغير ” وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها الأخير مؤخرا خلال استضافته في برنامج ” العرافة ” مع الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” .

حيث اتهم سعد الصغير نزار الفارس بالاحتيال عليه في ظهوره معه ببرنامج ” مع الفارس ” المذاع على قناة الرشيد العراقية وقيام الفارس بعمل مونتاج لعدد من تصريحات الصغير واجتزائها خاصة ما كانت تتعلق بالمطرب ” عبد الباسط حمودة ” .

فقال سعد الصغير : ” في البداية وجدت شخصاً يتحدث معي ويوضح أنه لا يملك أموالاً أو مكاناً للتصوير .. واستضفته في منزلي وأنا لم أتلق مليماً واحداً مقابل ظهوري في البرنامج .. ده أنا حسيته هو اللي محتاج أديله فلوس ” .

وعلق الإعلامي نزار الفارس على ذلك معربا عن دهشته من تصريحات سعد الصغير ومؤكدا على أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة .

وأشار إلى أنه يعتزم إتخاذ إجراءات قانونية ضد سعد الصغير كونه عمل على تشويه سمعته وسيتقدم بالأدلة كافة حيث أنه بحوزته الحلقة كاملة بدون أي مونتاج وأكد على إنه لم يجتزئ التصريحات بشكل يُساء فيه فهمها .