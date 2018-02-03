نساء تتساءل.. كيف اجعل زوجي يحبني ويتعلق بي؟

اذا ما نظرنا على محركات البحث لمعرفة ما هي اكثر الكلمات التي تبحث عنها المرأة العربية فيما خص زوجها لوجدنا ان منها: “كيف اجعل زوجي يحبني” و “كيف أجعل زوجي يتعلق بي” او “كيف اجعل زوجي رومانسي“.

وفيما يلي نقدم لكِ سيدتي مجموعة من النصائح التي ستساعدك في تحسين علاقتك الزوجية:

اللحظة الاولى في اللقاء مع الزوج

احرصي على اللحظة الاولى في اللقاء مع الزوج، فعند دخوله المنزل استقبليه ببسمة وتحية طيبة وحاولي ان تدخلي الى قلبه السرور والبهجة

تحضير اطعمة لذيذة

يفضّل الزوج تناول الوجبات المحضّرة من قبل زوجته في المنزل وخاصةً الأطعمة اللذيذة والمفضلة لديه، وكما يقول يقول المثل فإن “الطريق الى قلب الرجل معدته”.

التعبير عن الحب والاهتمام

تعبير الزوجة عن حبها واهتمامها بزوجها من اساسيات بناء علاقة سعيدة، لذا احرصي سيدتي على استخدام لغة الحب المفضّلة له سواءا عبر الكلام المباشر اثناء تواجدكما معا او عبر الرسائل النصية عندما يكون في العمل كما ان الزهور والقيام ببعض العادات الزوجية الأخرى ستعزّز تقدير الزوج، وتعلقّه بزوجته.

الابتعاد عن ما يثير غضبه

ابتعدي سيدتي عن الاشياء التي تثير غضب وتذمر زوجك، فإن كنت تريدين ان تجعلي زوجك يحبك ويتعلق بك فان بالتأكيد اثارة غضبه وتذمره لن يساعدك على ذلك بل سيكون له اثرا سلبيا فمثلا لا تقارني علاقتكما بالاقارب والاصدقاء والجيران وفي الامور المادية حاولي ان تكوني منصفة وان لا تحمليه فوق طاقته.

عدم الاكثار من التدقيق والتفتيش

من اكثر الامور التي يكرهها الرجال في زوجاتهم هي التدقيق والتفتيش والأسئلة الكثيرة وفي بعض الاحيان فإن التجاهل والمسامحة مطلوبين وان بحدود.

الهدايا

جميل أن يتلقّى الزوج هدايا مميزة من زوجته من دون مناسبة معينة، بحيث تكون هذه الهدايا مفاجئة وغير متوقعة خاصة ان كان هذه الهدية رومانسية او امرا ما يحتاجه ويحبه.

زيادة الروابط العاطفية

يفضل اتصال الزوجين عاطفياً وعقلياً؛ لزيادة الروابط، والتفاهم، والتعلّق بينهما، بحيث يمكن للزوجة توفير وقت لقضائه مع الزوج، والتحدث معه، ممّا يؤدي إلى أن يتعرف كلّ منهما على خبايا شخصية الآخر، كما وينصح بالقيام بهذا بشكل منتظم من أجل زيادة فرص الجذب بين الزوجين.