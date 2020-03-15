الصفحة الرئيسية منوعات نقل الملكة إليزابيث من قصر باكنجهام بسبب فيروس كورونا

نقل الملكة إليزابيث من قصر باكنجهام بسبب فيروس كورونا

بواسطة -
0 77

نشرت صحيفة ” ميرور ” البريطانية عن نقل الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا من قصر باكنجهام إلى قلعة وندسور لبدء إجراءات خضوعها للحجر الصحي .

وذلك بعد اتخاذ الفريق الطبي الخاص بالملكة الاجراءات اللازمة لحمايتها والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بسبب الزيارات المستمرة في الفترة الأخيرة بقصر باكنجهام ونقل العدوى عن طريق أحد الموظفين  .

خاصة مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا من 342 إلى أكثر من 1000 حالة إيجابية حاملة للفيروس .

وأكد الأطباء أن الملكة بخير ولم تصب بكورونا حتى الآن فهي بصحة جيدة جدا .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.