نمر يلتهم شخصا و10 حيوانات دفعة واحدة في المدينة المنورة

هرب نمر من مزرعة لل​حيوانات​ في ​المدينة المنورة​، وانطلق بحرية يسير وينقض على شخص ومجموعة حيوانات قبل أن تتم السيطرة عليه، حسب تقارير صحفية سعودية.

وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية، كان النمر داخل مزرعة في أبو الدود بمنطقة البيضاء في المدينة المنورة، وأن عاملا نسي إغلاق باب المزرعة، الأمر الذي سمح للنمر بالخروج والهروب منها.

وكشفت الصحيفة أن النمر قتل عاملا في المزرعة، فضلا عن 8 رؤوس من الغنم بالإضافة الى حمار وكلب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن هروب نمر، وأفاد بعضهم بأنه تم العثور والسيطرة عليه.