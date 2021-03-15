احتفلت عارضة الأزياء ” نيكول سعفان ” بعيد ميلادها ال 30 في حفل شهد حضور عدد من أصدقائها .

ونشرت نيكول سعفان مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” من الاحتفال كتبت في تعليقها عليها : ” عيد ميلادي الثلاثين .. أشكركم على كل الدروس وكل الحب وكل الذكريات التي جلبتها لي في العشرينات من عمري .. أنا ممتنة للخير والشر لأن هذا هو ما يعنيه بالنسبة لي ” .

وتابعت : ” الدخول في عقد جديد لا يمكنني الانتظار لرؤية ما سيأتي .. شكراً لك على كل التمنيات التي أحبها ” .

وكان من اللافت للنظر هو عدم تواجد المخرج ” طارق العريان ” في الاحتفال أو ظهوره في الصور وهو ما أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول سبب غيابه .

يذكر إنه خلال الشهور الأخيرة كانت قد انتشرت أخبارا حول وجود علاقة عاطفية تجمع بين نيكول سعفان وطارق العريان بعد ظهورهما معا في أكثر من مناسبة .. ونالت نيكول عدد من الاتهامات بإنها هي السبب في إنفصال الفنانة ” أصالة ” عن العريان .