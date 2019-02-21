نيمار يخطف حبيبة ثري خليجي بعد محاولة تهريبها عبر طائرته الخاصة

أشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب البرازيلي نيمار دخل في علاقة جديدة مع عارضة الأزياء النمساوية الجنسية والتركية الأصل، إليف أكسو، التي كانت مرتبطة بصداقة مع ثري خليجي قبل نحو عامين.

وظهرت أكسو إلى جوار نيمار في حفل عيد ميلاده الذي أقامه قبل أسبوعين في باريس، بحضور العديد من الرياضيين والفنانين على رأسهم زملاؤه في باريس سان جيرمان.

لكن المثير في الأمر أن أكسو، البالغ عمرها 26 عامًا، كانت مرتبطة قبل عامين بثري خليجي عمره 45 عامًا، حاول إنقاذها عندما تورطت في حادث سير في جزيرة إيبيزا الإسبانية قبل عامين.

إذ تمكنت السلطات الإسبانية من القبض على أكسو بعد أن صدمت بسيارتها ”فيراري“ شاحنة في جزيرة ايبيزا، تحت تأثير الكوكايين.

وبحسب إرم نيوز نقلاً عن صحيفة ”ديلي ميل“البريطانية، فإن العارضة حاولت الهروب على متن طائرة خاصة يملكها صديقها الخليجي ، الذي يحمل جنسية بريطانية، بعد أن فرَّت من موقع الحادث برفقته، حيث كانت تنوي السفر معه على الطائرة قبل الحادث.

وذكرت الصحيفة أن السلطات الإسبانية سمحت للخليجي بمغادرة البلاد بعد القبض على الفتاة، التي كانت تقود السيارة تحت تأثير الكوكايين ولم يكن لديها رخصة قيادة.

وقال شهود عيان: إن الفتاة وصديقها الخليجي كانا في طريقهما لركوب الطائرة، لكن السلطات تمكنت من توقيف الطائرة والقبض على عارضة الأزياء وسمحت لصديقها بالرحيل.