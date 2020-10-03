تصدر هاشتاج ” اخرس يا أردوغان ” موقع التغريدات ” تويتر ” في السعودية وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” عن الوضع في دول الخليج .

والتي جاء فيها قائلا : ” بعض الدول في منطقتنا لم تكن موجودة بالأمس وربما لن تكون موجودة في المستقبل .. لكننا بإذن الله تعالى سنواصل رفع رايتنا في هذه المنطقة إلى الأبد ” .

وهو الأمر الذي أثار ضجة كبير وحالة من الغضب في دول الخليج واعتبر البعض هذه التصريحات ازدراء لتاريخ العرب وتهديد إلى دول الخليج وحكام المنطقة .

ليطلق العديد من النشطاء في المملكة العربية السعودية هاشتاج ” اخرس يا أردوغان ” للرد على الرئيس التركي .