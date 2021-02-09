كشفت فتاة تدعى ” سارة ” عبر حسابا يحمل هذا الإسم على موقع ” تويتر ” عن تعرضها للتحرش جنسيا من جانب والدها مطالبة بإنقاذها خاصة بعد أن قامت بإبلاغ الشرطة عنه وخرج بعد ذلك بكفالة .

وجاء في بعض التغريدات التي نشرتها بخصوص هذا الأمر : ” تكفون ساعدوني أبوي يتحرش فيني جنسيا وبلغت عليه وما أعرف وش صار وطلع بكفالة ورجعلنا ” .

وتابعت : ” أمانة اللي يشوف التويتة وتقدر تساعدني تجي .. الشرطة تقول إنتو مكفولين عشانهم لقوه مصروع عند السوبر ماركت وأعطوه مهدئات ” .

وأضاف الحساب في تغريدة أخرى : ” قمت من النوم لقيته عندنا بالبيت وأنا رافعة بلاغ حق التحرش الجنسي .. مو عارفة إيش أسوي معقولة بلاغي بيتسكر وخلاص حقي بيضيع وبيرجع يتحرش تاني مرة فيني ” .

وانطلق هاشتاج ” ساعدوا سارة من أبوها المتحرش ” الذي دشنه المتابعون على موقع تويتر في السعودية وتفاعلوا معه مطالبين الجهات المعنية بإنقاذ هذه الفتاة من والدها خاصة أن الفتاة قالت إنها قدمت بلاغ ضده .

وبعد إنطلاق الهاشتاج وتصدره التريند السعودي كتبت الفتاة تغريدة لها قائلة : ” ما أبغي فضايح ما أبغي هاشتاجات بس أعطوني نصائح وجهوني وين أروح وين أجي لأن وربي ما أعرف إيش أسوي ” .

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر مع الهاشتاج إنَه جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

تكفون ساعدوني ابوي يتحرش فيني جنسياً و بلغت عليه و ما اعرف وش صار و طلع بكفاله و رجع لنا #نسويه_وعي — ساره (@iiV3Y9uOk1JKkrD) February 8, 2021