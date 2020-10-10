شهدت أرياف محافظات حمص وطرطوس واللاذقية في سوريا إندلاع عدد من الحرائق والتي تسببت في إلحاق أضرار كبيرة بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحراجية والبيوت البلاستيكية ونزوح عدد كبير من الأهالي .

وكشفت وكالة الأنباء السورية ( سانا ) عن جهود الأهالي وأجهزة الإطفاء وقوات الجيش السوري في إطفاء الحرائق .

وقال العقيد ” سمير شما ” قائد فوج الإطفاء في طرطوس في تصريحات صحفية له : ” هناك صعوبة كبيرة في السيطرة على هذا الحريق حيث أسهمت شدة الرياح وعدم وجود خطوط نار وطرق زراعية للوصول إلى تلك الأراضي إضافة إلى وعورة المنطقة جغرافيا في ازدياد مساحة الحريق ” .

وتابع : ” الوضع صعب ونحن نسعى جاهدين من أجل السيطرة على الحريق ضمن الإمكانيات المتاحة وبكل طاقتنا البشرية والآلية ” .

بينما تحدث المهندس ” محمد حسان ” وزير الزراعة سوري عن سبب إندلاع تلك الحرائق قائلا : ” ظهر لدينا أن 72 % من الحرائق سببها حقول الفلاحين حيث توجد أعشاب ونواتج تقليم يقوم الفلاحون بحرقها ويأتي الهواء عليها فتمتد نحو الحقول والأشجار الحراجية لتسبب حريقا يضر بالناس والبيئة ” .

وتصدر هاشتاج ” سوريا تحترق ” موقع التغريدات ” تويتر ” وسط دعوات المغردين بانتهاء هذه الأزمة .