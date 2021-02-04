نشرت الإعلامية المصرية ” هالة سرحان ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر أعربت من خلالها عن غضبها واستيائها من الإشاعات التي تم تداولها عنها مؤخرا حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

فكتبت هالة سرحان في تعليقها على ذلك : ” الحمد لله أنا معنديش كورونا وبصحة وعافية .. ده بمناسبة الفتي والتزوير والكذب والحقد ” .

وتابعت : ” أنا عادة لا أعلق على إشاعات أو تعليقات وضيعة وأقول حسبي الله ونعم الوكيل .. لكن أعوذ بالله في ناس مصممة تنشر إني عيانة وبطلع في الروح إلهي تطلع روحهم ويتقطع لسانهم شياطين الشر المفقوعين موتوا بغيظكم ” .

الحمدلله انا معنديش كورونا وبصحة وعافية ده بمناسبة الفتي والتزوير والكذب والحقد وانا عادة لا اعلق علي اشاعات او تعليقات وضيعة واقول حسبي الله ونعم الوكيل لكن اعوذ بالله في ناس مصممة تنشر اني عيانة وبطلع في الروح الهي تطلع روحهمً ويتقطع لسانهم شياطين الشر المفقوعين موتوا بغيظكم — Hala Sarhan (@HalaSarhan) February 3, 2021