هجوم على الإعلامية ” آيات عرابي ” بعد سخريتها وشماتتها في وفاة شعبان عبد الرحيم

أثارت الإعلامية المصرية ” آيات عرابي ” موجة عارمة من الغضب عقب نشرها لتغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” تشمت فيها من وفاة المطرب الشعبي المصري ” شعبان عبد الرحيم ” الذي وافته المنية يوم أمس الثلاثاء .

فكتبت آيات عرابي في تغريدتها : ” هلاك شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية ( بنحبك يا سيسي ) .. خليه ينفعك ” .

وهو الأمر الذي دفع الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي للهجوم بالرد عليها من بينهم الفنان المصري ” صلاح عبد الله ” الذي نشر تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” مستنكرا ما تحدثت به آيات عرابي .

فكتب قائلا : ” شفتها صدفة وياريتني ماشفتها وقلت أشوف الردود والحمد لله شفتها .. إنتي مش مننا يا آيات .. مش إحنا اللي نشمت في الأموات حتى شوفي التعليقات .. مبحبش الكره لكن بكرهك يا آيات ” .

شفتها صدفة وياريتني ماشفتها،وقلت أشوف الردود والحمدلله شفتها

إنتي مش مننا ياآيات..مش إحنا اللي نشمت في الأموات

حتى شوفي التعليقات..مابحبش الكُره لكن بكرهك ياآيات😡 https://t.co/i9fqYPMhrJ — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) December 3, 2019

كما نشر رجل الأعمال المصري ” نجيب ساويرس ” تغريدة له هاجم فيها بقوة الإعلامية آيات عرابي واصفا ما قالته ب ” الوساخة ” فقال : ” فيه وساخة أكتر من كده .. لا شماتة فى الموت ياعديمة الأخلاق و التربية ” .

فيه وساخة أكتر من كده : لا شماتة فى الموت يا …. عديمة الأخلاق و التربية ! https://t.co/rciBNtVQcX — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 3, 2019

كما جاءت أيضا تعليقات وردود أفعال المتابعين مستنكرة ومعترضة على ما صرحت به حول وفاة شعبان عبد الرحيم ومؤكدين أنه لا شماتة فى الموت ولا يجوز إلا الرحمة على الموتى .. فيما تحدث البعض عن إنها مريضة نفسية وأنه لا يجب إعطائها أكبر من حجمها الحقيقى .