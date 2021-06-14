تعرضت الإعلامية ” بسمة وهبة ” إلى انتقادات وهجوم من جانب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع التغريدات تويتر .

وذلك على خلفية المداخلة الهاتفية التي أجرتها مع والدة لاعب النادي الأهلي الراحل ” محمد عبد الوهاب ” في برنامجها 90 دقيقة للتعليق على ما حدث للاعب منتخب الدنمارك ” كريستيان إيركسن ” وسقوطه المفاجئ خلال مباراة منتخب بلاده مع منتخب فنلندا إثر إصابته بأزمة قلبية .

حيث أعادت تلك الواقعة حادثة وفاة محمد عبد الوهاب إلى الأذهان .. وسألت بسمة وهبة والدة اللاعب الراحل عن شعورها بعد معرفتها لما تعرض له اللاعب الدنماركي وعودته للحياة مرة أخرى بعد تلقيه الإسعافات بشكل سريع كما طلبت منها توجيه رسالة إلى إبنها .

وهو الأمر الذي اعتبره المتابعون استغلالا من جانب الإعلامية بسمة وهبة للموقف حتى تحقق التريند على حد تعبيرهم وإنها لم تراع مشاعر والدة اللاعب محمد عبد الوهاب .. ووصل الأمر إلى تدشين حملة لمقاطعة بسمة وهبة وبرامجها .

يذكر أن لاعب الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب كان قد توفي فى صباح 31 أغسطس 2006 عندما توقفت نبضات قلبه إثر إصابته بأزمة قلبية حادة في التدريبات الصباحية لفريق الأهلي على استاد مختار التتش .