لا شكّ أن الجمهور تهمه أخبار نجمه المفضّل، خصوصاً تلك التي تظهر صورهم في الصّغر.

ومن هنا، نعرض لكم في هذا الخبر، صورة لدوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون​ زوجة الأمير ويليام تعود الى فترة طفولتها، ومن اللافت أن ملامحها لم تتغير.

وكان تقرير لموقع Express كشف أن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، تعاني من حساسية نادرة تمنعها من الإقتراب من الخيول، علماً أن زوجها الأمير ويليام يمارس هواية ركوب الخيل.

وأشار الموقع إلى أن كيت تشعر بالإنزعاج عندما يتعين عليها مرافقة أفراد الأسرة الملكية إلى الإسطبلات، أو لحضور سباق الخيل، ويبدو أن هذا الأمر محرج بالنسبة إليها خصوصاً أن الملكة إليزابيث الثانية، تشجع على تربية هذه الحيوانات، وتهتم بها إلى حد كبير.









