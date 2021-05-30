اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو قديم من احدى حلقات برنامج “يتفكرون” والتي تكلم فيها المفكر السوري فراس السواح عن اصول قبيلة قريش.

وقال فراس السواح خلال اللقاء أن “النبي محمد احد اعظم الشخصيات الفكرية في التاريخ هو ابن الجزيرة العربية ولكنه في نفس الوقت هو ابن قبيلة قريش التي وفدت الى مكة قبل 120 سنة من ولادة النبي وهي قبيلة سورية في الاصل كانت تعيش في بادية الشام ولها علاقات ثقافية مع الوسط الثقافي السوري”.

وتابع “نسمع عن رحلات النبي الى الشام نظن انها رحلتين او ثلاثة لا ربما أقام سنوات في بصرى مثلا وهي المدينة السورية الأقرب الى الجزيرة العربية”.

وقد اثار الفيديو سخرية بعض السعوديين حيث قال احدهم: “صحيح وخزاعة التي كانت تحكم مكة قبل قريش جو من بوركينا فاسو”.

صحيح وخزاعة التي كانت تحكم مكة قبل قريش جو من بوركينا فاسو وجرهم جات طربزون حتى ابو جهل لمن كان يحذر القريش من محمد (ﷺ) كان يقول شكلين مابحكي وزوجة ابو لهب لمن نزلت فيها سورة المسد قالت ولي على امتي — ﮼سلطان،الزايدي (@Sult_ali) May 30, 2021

فيما استذكر بعضهم تصريح سابق للفنان محمد عبده قال فيه ان الرسول سعودي.

الرسول سعودي فعلاً — ᴊᴀᴡᴀʜᴇʀ ❀ (@HiItsJawaher) May 30, 2021