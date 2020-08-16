ناقشت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عددا من المواضيع المتعلقة بالحب والعلاقات الغرامية كما اجابت على اسئلة المشاهدين خلال حلقة الامس من برنامجها “هي وبس” المذاع على قناة “سي بي سي سفرة”.

وأجابت رضوى الشربيني على سؤال حول “هل الحب يموت” لتأخذ لحظات من التفكير ثم تقوم وتحضر نبتة كانت موجودة في الاستديو ثم قالت “الحب عامل زي هذا الشيء نبات كل ما حتزرعيه حب حيطرح حيترزع اهتمام حيطرح هيتسقي احترام حيكبر ويكبر ورد وحاجات كثير وتبقى شجرة كبيرة جدا”.

وتابعت رضوى الشربيني “لكن لو الزرعة دي ما تتسقيش وما نحطلها مي كل يوم ونحطها في شمس علشان تعيش حيحصل ايه حتموت ” ثم اضافت “طبعا الحب بموت”.

ثم اردفت “لو في رجل في حياتك ومعاك ومش مهتم بيكي وما بيحترمكيش هو بيقتل جواكي حبك ليه زي ما نحن نقتل الزرعة لما ما نسقيهاش”.