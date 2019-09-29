هل تنبأ ميشال حايك بمقتل عبدالعزيز الفغم؟.. فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتنبؤات ميشال حايك للسعودية للعام 2019 وما قاله عن عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال ميشال حايك في توقعاته التي بثتها قناة “ام تي في” اللبنانية ليلة رأس السنة 2019: “ستصبح السعودية حديث الناس طيارة تابعة للديوان الملكي السعودي تثير القلق، بقوة يتردد اسم عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لجلالة الملك.. حدث في كرة القدم السعودية يرفعها للعالمية، أحد أعراس السعودية سيصبح حديث الناس..”

وكانت الشرطة السعودية قد أعلنت صباح اليوم الأحد عن مقتل الحارس الشخصي لعاهل المملكة العربية السعودية الملك ” سلمان بن عبد العزيز ” إثر حادث إطلاق نار عليه في مدينة جدة .