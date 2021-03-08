بواقعة غريبة إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لأشخاص عثروا على جبل مليئ بالذهب في ​جمهورية الكونغو​ الديمقراطية، وظهر فيه عدد كبير من الأشخاص الذين يحفرون بالجبل وهم يبحثون عن أي قطعة ذهب بالجبل بشكل تهافتي، وكانوا يحفرون بأيديهم وبأدوات أخرى على أمل أن يحصلوا على شيء من بريق الذهب، بحسب ما نقلت شبكة “​سكاي نيوز​” عن شبكة “​بي بي سي​ “.

واقعة غريبة.. العثور على جبل من ذهب وأعداد هائلة من الباحثين عليه



يذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تعد واحدة من أكبر وأغنى الدول في إفريقيا خاصة بالذهب، إلا أن شعبها يعاني فقر كبير وقد أشارت بعض معلومات صحفية أنه من المفترض أن تكون الكونغو واحدة من أغنى البلدان في إفريقيا ، لكنها ليست كذلك، فقد ابتليت بحرب وفقر لا نهاية لها.

A video from the Republic of the Congo documents the biggest surprise for some villagers in this country, as an entire mountain filled with gold was discovered!

They dig the soil inside the gold deposits and take them to their homes in order to wash the dirt& extract the gold. pic.twitter.com/i4UMq94cEh — Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) March 2, 2021