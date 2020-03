والدة امير قطر عن تفشي كورونا: “اراه انفراجة من أزمة”

View this post on Instagram

⠀ البعض يرى في تفشي وباء كورونا "أزمة"، و أنا أراه انفراجة من أزمة ، كنّا نعيشها بدون أن نعيها.⠀ ⠀ وهي أزمة ترتيب أولوياتنا في الحياة: الأسرة أم العمل؟ الأبناء أم الأصدقاء؟⠀ ⠀ أزمة السباق أو الانسياق وراء مظاهر وماديات الحياة حتى أصبحنا عبيدا لها في زمن ندعي أنّنا قضينا فيه على العبودية .⠀ ⠀ أزمة عالم من ورق، يقاس الناس فيه بالأكثر ثروة والأكبر رصيدا في البنك، ونسينا الثروة الأخلاقية ورصيدنا من القيم. ⠀ ⠀ أنا مؤمنة ان الكورونا (وهو الملك المتوج على عرشه ) هزم صرح الأوهام الذي بنيناه لأنفسنا..وجعلنا نعود إلى وعينا. ⠀ ⠀ لعلها البداية …⠀ ⠀ – موزا بنت ناصر ⠀ ⠀ Some would look at the coronavirus pandemic as a crisis, but I see it as a breakthrough that is making us realize that we were, in fact, living in a crisis long before.⠀ ⠀ A crisis that shifted our priorities in life. Is it our family or our work? Our children or our friends?⠀ ⠀ A crisis of pursuing material things in life, until that very desire shackled us, even after we claimed to abolish slavery. ⠀ ⠀ A crisis borne of a world that revolves around currency, where the value of people is based on how large their bank balance is, not the balance of their moral values.⠀ ⠀ I believe that the coronavirus, as it occupies every moment and mind, is dismantling this facade that we built up for ourselves, and forcing us to come back to our senses.⠀ ⠀ Maybe it is a beginning.⠀ ⠀ – MbN⠀ ⠀ ‏⠀⠀#كوفيد١٩⠀ #COVID19