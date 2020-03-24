والدة امير قطر عن تفشي كورونا: “اراه انفراجة من أزمة”

نشرت الشيخة موزا بنت ناصر المسند، والدة الامير القطري، تدوينة قصيرة عبر حسابها على انستغرام تحدثت فيها عن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد من زاوية مختلفة.
وقالت الشيخة موزة في تدوينتها: “أن البعض يرى في تفشي وباء كورونا أزمة، و أنا أراه انفراجة من أزمة ، كنّا نعيشها بدون أن نعيها.
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وأكملت : “وهي أزمة ترتيب أولوياتنا في الحياة: الأسرة أم العمل؟ الأبناء أم الأصدقاء؟”.
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⠀ البعض يرى في تفشي وباء كورونا "أزمة"، و أنا أراه انفراجة من أزمة ، كنّا نعيشها بدون أن نعيها.⠀ ⠀ وهي أزمة ترتيب أولوياتنا في الحياة: الأسرة أم العمل؟ الأبناء أم الأصدقاء؟⠀ ⠀ أزمة السباق أو الانسياق وراء مظاهر وماديات الحياة حتى أصبحنا عبيدا لها في زمن ندعي أنّنا قضينا فيه على العبودية .⠀ ⠀ أزمة عالم من ورق، يقاس الناس فيه بالأكثر ثروة والأكبر رصيدا في البنك، ونسينا الثروة الأخلاقية ورصيدنا من القيم. ⠀ ⠀ أنا مؤمنة ان الكورونا (وهو الملك المتوج على عرشه ) هزم صرح الأوهام الذي بنيناه لأنفسنا..وجعلنا نعود إلى وعينا. ⠀ ⠀ لعلها البداية …⠀ ⠀ – موزا بنت ناصر ⠀ ⠀ Some would look at the coronavirus pandemic as a crisis, but I see it as a breakthrough that is making us realize that we were, in fact, living in a crisis long before.⠀ ⠀ A crisis that shifted our priorities in life. Is it our family or our work? Our children or our friends?⠀ ⠀ A crisis of pursuing material things in life, until that very desire shackled us, even after we claimed to abolish slavery. ⠀ ⠀ A crisis borne of a world that revolves around currency, where the value of people is based on how large their bank balance is, not the balance of their moral values.⠀ ⠀ I believe that the coronavirus, as it occupies every moment and mind, is dismantling this facade that we built up for ourselves, and forcing us to come back to our senses.⠀ ⠀ Maybe it is a beginning.⠀ ⠀ – MbN⠀ ⠀ ⠀⠀#كوفيد١٩⠀ #COVID19
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وأردفت “أزمة السباق أو الانسياق وراء مظاهر وماديات الحياة حتى أصبحنا عبيدا لها في زمن ندعي أنّنا قضينا فيه على العبودية “.
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وأضافت “أزمة عالم من ورق، يقاس الناس فيه بالأكثر ثروة والأكبر رصيدا في البنك، ونسينا الثروة الأخلاقية ورصيدنا من القيم”.
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وختمت الشيخة موزة كلامها: “أنا مؤمنة ان الكورونا (وهو الملك المتوج على عرشه ) هزم صرح الأوهام الذي بنيناه لأنفسنا..وجعلنا نعود إلى وعينا.. لعلها البداية” .