والدة امير قطر عن تفشي كورونا: “اراه انفراجة من أزمة”

نشرت الشيخة موزا بنت ناصر المسند، والدة الامير القطري، تدوينة قصيرة عبر حسابها على انستغرام تحدثت فيها عن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد من زاوية مختلفة.

وقالت الشيخة موزة في تدوينتها: “أن البعض يرى في تفشي وباء كورونا أزمة، و أنا أراه انفراجة من أزمة ، كنّا نعيشها بدون أن نعيها.

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وأكملت : “وهي أزمة ترتيب أولوياتنا في الحياة: الأسرة أم العمل؟ الأبناء أم الأصدقاء؟”.

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وأردفت “أزمة السباق أو الانسياق وراء مظاهر وماديات الحياة حتى أصبحنا عبيدا لها في زمن ندعي أنّنا قضينا فيه على العبودية “.

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وأضافت “أزمة عالم من ورق، يقاس الناس فيه بالأكثر ثروة والأكبر رصيدا في البنك، ونسينا الثروة الأخلاقية ورصيدنا من القيم”.

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وختمت الشيخة موزة كلامها: “أنا مؤمنة ان الكورونا (وهو الملك المتوج على عرشه ) هزم صرح الأوهام الذي بنيناه لأنفسنا..وجعلنا نعود إلى وعينا.. لعلها البداية” .