والد ميجان ماركل يهاجمها وزوجها ويتهمهما بالإساءة إلى الملكة إليزابيث .. ويوجه رسالة لهاري : ” كن رجلا وواجهني “

تحدث ” توماس ماركل ” والد ” ميجان ماركل ” زوجة الأمير ” هاري ” لبرنامج ” جود مورنينج بريتين ” على محطة ” آي.تي.في ” حول القرار الذي اتخذه هاري وميجان مؤخرا بالتخلي عن مهامهما الملكية والاستقلال بأسرتهما والعيش في أمريكا وكندا .

وعبر توماس عن اعتراضه واستيائه من هذا القرار مشيرا إلى أنهما كانا يدركان ضغوط الحياة داخل العائلة الملكية ولكنهما أصرا على إلحاق الأذى بالعائلة الملكية البريطانية والتنصل من مسؤوليتهما .

فقال : ” أعتقد أنهما أساءا للملكة .. أعتقد أنهما أساءا للأسرة الملكية وهذا لا يصح .. أنا محرج قليلا لأجلهما وأشعر بالأسى حقا من أجل الملكة .. النأي عن الأسرة الملكية سيتسبب في مشكلات أكبر بكثير ” .

وتابع : ” هذا القرار بالانفصال عن العائلة المالكة مربك للغاية .. لا أعتقد أن هناك من يفهم أو يستطيع معرفة كيف حدث ذلك أو لماذا .. الأمر ليس منطقيا ” .

وأضاف : ” أطالب هاري بالتصرف كرجل والسفر لمقابلتي .. أتمنى أن أقابل ابنتي لنحل جميع مشكلاتنا معا ” .. فى إشارة منه إلى رفض الزوجين مقابلته أو التعامل معه .