نشر الداعية الاماراتي وسيم يوسف مقطع فيديو لسيدة تتحدث عن منازل حي الشيخ جراح في القدس مؤكدة ان ملكيتها تعود لاسرائيليين وان الحكومة الاردنية كانت قد استأجرتها لعائلات فلسطينية لمدة خمسين عاما.

وعلق وسيم يوسف، على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على تويتر بالقول: “تتفق أو تختلف لا يهمني! لو كان كلام هذه السيدة صحيحاً فأبشركم أننا قد ابتلعنا أكبر وأقوى مقلب في حياتنا كعرب !!”.

ثم تابع “معنى الكلام أن #اليهود اشتروا المنازل من الفلسطينيين وتم تأجيرها للفلسطينيين عن طريق #اليهود بعدما باعها الفلسطينيون ؟؟”.

تتفق أو تختلف لا يهمني!

لو كان كلام هذه السيدة صحيحاً فأبشركم أننا قد ابتلعنا أكبر وأقوى مقلب في حياتنا كعرب !!

—

معنى الكلام أن #اليهود اشتروا المنازل من الفلسطينيين وتم تأجيرها للفلسطينيين عن طريق #اليهود بعدما باعها الفلسطينيون ؟؟

—

هل يعقل هذا الأمر ؟! هل نحن في مسرحية ؟ pic.twitter.com/WMHOadB8Dt — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) May 17, 2021

وختم تغريدته بالقول: “هل يعقل هذا الأمر ؟! هل نحن في مسرحية ؟”.

وكان ناشطون قد نقلوا عن وسيم يوسف قوله أنه ليس فلسطينيا ولم يحمل هوية أو جنسية فلسطينية بعكس ما يعتقد البعض.

وبحسب ما تم نقله فقد قال يوسف في مداخلة عبر غرفة الدردشة “كلوب هاوس” وفقا لموقع “عمون” إنه مصري الأصل واسمه الحقيقي وسيم يوسف أحمد شحادة المصري.



ويذكر أن وسيم تعرض لموجة من الانتقاد في الأيام الماضية عقب تغريدات متتالية، وجه خلالها هجوما على حركة حماس وقياداتها، في الوقت الذي تشن فيه قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة.