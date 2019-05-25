وسيم يوسف يعتذر ويغادر السعودية بشكل طارىء!

اعتذر الداعية الإماراتي وسيم يوسف وبشكل مفاجىء عن المشاركة في حلقة، امس الجمعة، من برنامج ”الليوان“ الحواري الذي تبثه قناة ”روتانا خليجية“ السعودية.
وكان من المقرر أن يحل إمام مسجد الشيخ زايد الكبير على برنامج ”الليوان“ الذي يقدمه الإعلامي السعودي عبدالله المديفر، لكن تطورات مفاجئة حدثت قبل ساعات من موعد بث الحلقة على الهواء مباشرة، وانتهت بالإعلان عن ضيف جديد غير الداعية وسيم يوسف.
ودوَّن الداعية المثير للجدل ببعض آرائه الدينية، اعتذارًا عبر حسابه على ”تويتر“، قال فيه:“لظرفٍ طارئ جدًا، أتوجّه الآن من الرياض إلى أبوظبي، وأعتذر من المحبين عن حلقة #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر، أستودعكم الله“.
لظرف طارىء جداً
أتوجه الآن من #الرياض إلى #أبوظبي
وأعتذر من المحبين عن حلقة #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر ..
استودعكم الله .. pic.twitter.com/JmaX0RsSya
— أخوكم د. وسيم يوسف 🇦🇪 (@waseem_yousef) May 24, 2019
ورغم تأكيد وسيم يوسف على اعتذاره عن المشاركة لاسباب طارئة غير ان العديد من الناشطين تداولوا اخبارا عن أن الإعلامي السعودي عبدالله المديفر هو من تراجع عن استضافة باسم يوسف وذلك تحت ضغط عدد كبير من المدونين السعوديين المعترضين على اطلالته.