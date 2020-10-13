أعلن الداعية الإماراتي ” وسيم يوسف ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” عن إلقاء القبض على نجل داعية إخواني شهير لم يذكر سوى حروف من إسمه في إحدى الدول الخليجية وذلك بتهمة بيع وترويج الخمور .

فكتب وسيم يوسف في تغريدته قائلا : ” القبض على إبن داعية إخونجي مشهور ( ب. م. ع ) في أحد الدول الخليجية بتهمة بيع وترويج الخمور والحكم عليه بالسجن 10 سنوات ” .

وتابع في تغريدة أخرى : ” هذا الداعية كان يحرض على القتال في سوريا فذهب أبناؤكم للسجون بسبب انتمائهم لجماعات متشددة وذهب إبنه للسجن بتهمة بيع وترويج الخمور ” .

وأضاف : ” يطالبون أبناء المسلمين بالجهاد والموت وأبناؤهم في سبات .. وحُكِم على إبنه ( بدر ،م،ع ) بالسجن 10 سنوات .. نسأل الله العافية ” .

القبض على ابن داعية اخونجي مشهور( ب. م. ع) في أحد الدول الخليجية بتهمة بيع و ترويج الخمور والحكم عليه بالسجن 10 سنوات — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) October 13, 2020

هذا الداعية كان يحرض على القتال في #سوريا فذهب أبناؤكم للسجون بسبب انتمائهم لجماعات متشددة، وذهب ابنه للسجن بتهمة بيع وترويج الخمور، يطالبون أبناء المسلمين بالجهاد والموت و أبناؤهم في سبات .. وحُكِم على ابنه (بدر ،م،ع) بالسجن 10 سنوات، نسأل الله العافية — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) October 13, 2020