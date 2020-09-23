أثار وسيم يوسف، خطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول في الإمارات، موجة من الجدل بإعلانه رفض حديث “رأيت ربي على صورة شاب أمرد جعد عليه حلة خضراء”، الوارد بكتب الأحاديث وصححه عدد من علماء المسلمين مثل ابن تيمية.

جاء ذلك في مقطع فيديو لوسيم يوسف نشره على صفحته بتويتر، وقال فيه: “هذا الحديث قال عنه ابن تيمية أنه صحيح وقال عنه الإمام أحمد أنه صحيح وقال عنه الرازي أنه صحيح إلى النهاية، فأنا قلت القرآن عندي أقوى، ليس كمثله شيء، هذا الحديث ضعيف، ما احتاج رد علماء..”.

حديث " رأيت ربي على صورة شاب أمرد جعد عليه حلة خضراء"

صحح الحديث ابن تيمية و الامام أحمد وغيرهم .. اسمع بعقلك pic.twitter.com/mjqVwYb43m — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) September 22, 2020

وتابع وسيم يوسف “اللي زعلني شوي أن كثير مشايخ قالوا لا انما قصد الحديث راه في المنام” ثم قال “شوفوا الى اين السفالة ما همهم هيبة الله عز وجل ما همهم الاية ليس كمثله شيء المهم يدافعون علن الحديث فقط”.

وأضاف قائلا: “الحديث غير صحيح لا يقبله منطق ولو صححه كل من في الأرض أنا لا أقبله، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، ثم مسألة أخرى، لما أنت يا شيخ الدين تدافع عن الحديث وتقول إنما يقصد رآه في المنام، أليست رؤية الأنباء حق؟..”.