أعلن الإعلامي السعودي ” محمد الخضير ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” عن وفاة إبنته ذو ال 3 سنوات .

وذلك بعد تعرضها للغرق في حمام السباحة منذ عدة أيام في منزل عائلتها وانقطع الأكسجين عنها وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة .

وكتب محمد الخضير في تغريدته : ” بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره .. توفيت طفلتي سيلين محمد الخضير ” .

بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره

توفيت طفلتي #سيلين_محمدالخضير — محمد الخضير (@mo7malkudair) June 13, 2020

وتابع : ” ستقام صلاة الغائب على طفلتي سيلين محمد الخضير اليوم الأحد 1 ظهرا ” .

وكان محمد الخضير قد شارك الجمهور تفاصيل الحادثة التي وقعت لإبنته يوم الخميس الماضي وقال : ” الحمد لله على كل حال سيلين بحاجة لدعواتكم .. الحالة حرجة وبإذن الله يقينا بالله ستمر .. لديها مشكلة بالرأس نتيجة انقطاع الأكسجين فترة معينة ” .

وأضاف : ” فعلنا الأسباب والشفاء بيد ربي سبحانه نتيجة غرق بمسبح بلاستيكي صغير لكن قدر الله وما شاء فعل .. مقدر ومكتوب لا تنسونا من دعواتكم الأمل بالله وحده ” .