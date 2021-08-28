توفى الإعلامي ” حمدي الكنيسي ” يوم أمس الجمعة بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا استدعت تواجده داخل العناية المركزة عن عمر ناهز 80 عاما .

وكان قد وجه الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” الإسبوع الماضي بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للإعلامي الراحل وتم نقله من إحدى المستشفيات بمنطقة المهندسين إلى مستشفى المعادي العسكري لتلقي العلاج .

وتم تشييع جثمان الفقيد اليوم السبت عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر بحضور نقيب الإعلاميين ” طارق سعدة ” وعدد من أعضاء النقابة إلى جانب عدد من الإذاعيين والكتاب الصحفيين .

يذكر أن الإعلامي : حمدي الكنيسي ” شغل العديد من المناصب الهامة خلال حياته منها : رئيس للإذاعة المصرية ونقيب للإعلاميين .. كما عرف بكونه أحد أشهر مراسلى مصر الحربيين للإذاعة أثناء حرب أكتوبر 1973 .