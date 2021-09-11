نعت عائلة الملك السعودي الراحل، سعود بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الجمعة، ابنتها الأميرة دلال، والتي رحلت بعد صراع مرير مع مرض السرطان خضعت خلال لرحلة علاج طويلة انتهت بإعلان وفاتها.

وتدهورت صحة الأميرة دلال التي كانت يوماً زوجة لابن عمها الملياردير ورجل الأعمال المعروف، الأمير الوليد بن طلال، خلال الساعات الماضية قبل أن تعلن العائلة وفاتها.

وأعلنت مؤسسة الملك سعود الرسمية المعنية بتاريخه، وفاة الأميرة دلال عبر تويتر، وقالت في نعي مقتضب ”ننعي أختنا الغالية الأميرة دلال بنت سعود التي توفت اليوم، ونقدم التعازي لأبناء وبنات الملك سعود وأشقائها الأمراء منصور وعبدالإله، وتركي، والوليد، وأبنائها الأمراء خالد وريم أبناء الوليد بن طلال..“.

كما نعت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال آل سعود والدتها الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز، وكتبت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “يا رب أنت السلام ومنك السلام•يارب أمي عندك وبين يديك وأنت أولى بها سبحانك•اللهم آمن روعتها وبشّرها برضاك والجنه•يا رب إني أحبها فارحم ضعفها وهي عندك•اللهم انها في كنفك فاكرم منزلها يا رحمن•اللهم اعف عنها•اللهم اغفر لها•اللهم ارحمها واجمعنا بها في جنات النعيم يا رب العالمين”.

يا رب أنت السلام ومنك السلام•يارب أمي عندك وبين يديك وأنت أولى بها سبحانك•اللهم آمن روعتها وبشّرها برضاك والجنه•يا رب إني أحبها فارحم ضعفها وهي عندك•اللهم انها في كنفك فاكرم منزلها يا رحمن•اللهم اعف عنها•اللهم اغفر لها•اللهم ارحمها واجمعنا بها في جنات النعيم يا رب العالمين — ريم بنت الوليد (@Reem_Alwaleed) September 10, 2021

ثم كتبت الاميرة ريم في تغريدة اخرى: “دلال بنت سعود يا أطيب وأحن أم على وجه الأرض، بتوحشني قد الدنيا يا ماما..”.

دلال بنت سعود

يا أطيب وأحن أم على وجه الأرض، بتوحشني قد الدنيا يا ماما.. — ريم بنت الوليد (@Reem_Alwaleed) September 11, 2021

يذكر أ، الأميرة دلال هي واحدة من بنات الملك سعود من زوجته تركية محمد العبد العزيز، وكان والدها ثاني ملوك المملكة بعدما خلف والده المؤسس في الحكم عام 1953 لحين العام 1963، وترك خلفه أكثر من مئة ولد وبنت من عدد كبير من الزوجات.

ورغم العدد الكبير لأبناء الملك سعود، فقد لمع نجم الأميرة دلال بعد أن أصبح زوجها مليارديراً مصنفاً على قائمة أغنياء العالم، على الرغم من انفصالهما فيما بعد.

وبجانب كونها شاركت ابن عمها بدايات مسيرته في تحقيق ثروته الكبيرة، فقد أنجبت منه أيضاً الأمير خالد عام 1978، الابن الوحيد للأمير الوليد.