توفي يوم أمس الأحد ” حسين قرني ” عشماوي مصلحة السجون إثر تعرضه لنوبة قلبية وشيعت الجنازة بمحافظة الدقهلية عصر أمس .

وقال نجله في تصريحات صحفية له أن صلاة الجنازة على والده أقيمت عند المقابر بحضور أشقائه وأقاربه وتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنية سمنود .. ومن المقرر أن يقام العزاء اليوم الإثنين بالقاهرة .

يذكر أن حسين قرني يعد من أشهر منفذي أحكام الإعدام وكان قد خرج من الخدمة منذ سنوات بعد عشرين عاما قضاها في تنفيذ القصاص شنقا بمصلحة السجون .

ووصل عدد أحكام الإعدام التي قام بتنفيذها إلى 1070 حالة كأكبر منفذ لعدد حالات إعدام منذ التسعينيات حتى خروجه على المعاش في عام 2011 .

كما تم الاستعانة بحسين قرني ” عشماوي ” في عدد من الأفلام والمسلسلات لتنفيذ مشاهد الإعدام في الدراما .