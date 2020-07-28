كشفت وسائل إعلام مصرية عن وفاة الدكتور ” محمد مشالي ” الشهير ب ” طبيب الغلابة ” في مصر عن عمر يناهز 76 عاما .

وذلك بعد إصابته بهبوط حاد ومفاجئ في الدورة الدموية كما صرح نجله ” وليد مشالي ” .. وأن الوفاة كانت في منزله بمدينة طنطا بمحافظة الغربية .

ومن المقرر نقل جثمان الدكتور محمد مشالي إلى محافظة البحيرة مسقط رأسه لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر ودفنه بمقابر عائلته .

وتصدر خبر الوفاة مواقع التواصل الإجتماعي منذ إعلانه والذي تم تداوله على نطاق واسع وانهالت تعليقات المتابعين بالدعوات له بالرحمة معربين عن حزنهم على رحيله .

يذكر أن الطبيب الراحل عاش لسنوات طويلة يساعد المرضى الفقراء فكانت قيمة الكشف الطبي في عيادته لا تزيد عن 5 جنيهات وزادت أخيرا لتصل إلى 10 جنيهات وأحيانا لا يحصل عليها ويساعد في إحضار الأدوية للمرضى ولذلك أطلق عليه لقب ” طبيب الغلابة ” .

وكان قد تخرج مشالي من كلية طب القصر العيني في القاهرة في 5 يونيو من عام 1967 وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات .

ثم عمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة في محافظات مختلفة حتى افتتح عيادته الخاصة في طنطا عام 1975 .

وتكفل برعاية إخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكرا وتركهم له ولذلك تأخر في الزواج .. ولديه 3 أولاد تخرجوا جميعا من كلية الهندسة .