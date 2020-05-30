نقلت وسائل إعلام جزائرية خبرا عن واقعة وفاة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات بعد تعرضها للتعنيف خلال ” جلسة رُقية ” في بيتها العائلي في شرق الجزائر .

وكشف بيان النيابة العامة إنه بعد معاينة جثمان الفتاة عند تقديم الإسعافات الأولية لها في المستشفى وجدت آثارا للضرب والحرق على جسدها .

كما أمرت النيابة بتشريح الجثة واستكمال التحقيق .. بينما أعلنت محكمة قالمة توقيف الراقي يوم الخميس الماضي ولم يعرف سبب إخضاع الطفلة للرقية .

ولاقت هذه الواقعة استنكارا وغضبا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي وتعالت الدعوات التي تطالب بتطبيق قانون الجنايات في مثل هذه القضايا للحد منها